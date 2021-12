Ligue des nations : la Croatie, le Danemark et l'Autriche dans le groupe des Bleus, champions sortants

Pas un mauvais tirage pour les champions en titre. Victorieuse de l'Espagne en octobre dernier, l'équipe de France de football a été placée, ce jeudi 16 décembre à Nyon (Suisse), dans le premier groupe de l'édition 2022-23 de la Ligue des nations. Les Bleus, qui croiseront le fer avec le Danemark, la Croatie et l'Autriche, partiront favoris pour se qualifier pour le prochain "final four".

En outre, l'Italie et l'Allemagne ont hérité du groupe de la mort, avec notamment l'Angleterre. Le Portugal, premier vainqueur de la compétition, sera lui aux prises avec l'Espagne, récent finaliste. La République Tchèque, séduisant quart-de-finaliste du dernier Euro, et la Suisse, complètent ce groupe très ouvert. Enfin, la Pologne de l'inarrêtable Robert Lewandowski a été placé en compagnie de la Belgique et des Pays-Bas. Le Pays de Galles semble, lui, un cran en dessous et promis à la relégation.