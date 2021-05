"J'ai fait mon temps à Lille" : Christophe Galtier annonce son départ des champions de France

À 54 ans, l'ancien coach de Saint-Étienne, tout juste élu par ses pairs "meilleur entraîneur" de la saison, a vu sa cote monter en flèche, au point d'être devenu l'un des techniciens français les plus prisés. Sur le banc des "Dogues", il s'est distingué par ses talents de meneur d'hommes, construits au fil d'une riche carrière de joueur et d'entraîneur. Fin tacticien et bon communiquant, Christophe Galtier coche toutes les cases du technicien moderne, capable d'emmener tout un groupe derrière lui et de s'adapter là où il passe. Désormais, son nom circule dans plusieurs clubs, en France comme à l'étranger.

"Je n'ai signé avec personne et ne me suis entendu avec personne", a-t-il néanmoins expliqué, alors qu'il était sous contrat avec le club lillois jusqu'en juin 2022. Il a toutefois confirmé auprès de L'Équipe avoir été sollicité par "environ cinq" clubs, dont Nice, Lyon et Naples, qui sont les trois clubs qui l'intéressent. L'OGCN a mis fin à l'intérim d'Adrian Ursea, l'OL a confirmé le départ de Rudi Garcia et le Napoli a officialisé celui de Gennaro Gattuso, qui a rebondi dans la foulée à la Fiorentina.