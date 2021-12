Soirée de rêve pour Lille, qualifié en huitièmes de finale de Ligue des champions après sa victoire à Wolfsburg

Le champion de France en titre, qui rejoint le PSG, déjà qualifié depuis deux semaines, s'est même permis de luxe de terminer en tête du groupe G devant Salzbourg et Séville grâce à des buts signés Burak Yilmaz (11e), Jonathan David (72e) et Angel Gomes (78e). Le Losc rejoint donc le Top 16 européen pour la deuxième fois de son histoire, quinze ans après une double confrontation perdue de justesse en 2007 face à Manchester United (1-0, 1-0).

Cette qualification permet aussi au football français de confirmer sa superbe campagne européenne avec les qualifications directes de deux équipes en 8e de C1, de Lyon et Monaco en 8e de C3 et de Rennes en phase finale de C4. Restera à Marseille de compléter le carton plein : l'OM, certes éliminé de C3, peut décrocher son billet pour les barrages de la C4 en ne perdant pas jeudi (21h00) au stade Vélodrome contre le Lokomotiv Moscou.

Petit à petit, Lille a laissé le contrôle des opérations à Wolfsburg et s'est montré trop passif pour espérer inquiéter son adversaire, bien plus agressif à l'image des nombreux ballons de la tête gagnés par les Loups. Le géant néerlandais Wout Weghorst (1m97) s'est ainsi montré dangereux à plusieurs reprises : sa première tête a été bloquée par le portier lillois (28e), la seconde n'a pas trouvé le cadre de peu (40e) tandis que la troisième sur corner a été dégagée en catastrophe devant sa ligne par Reinildo (42e).

Mais ils ont tenu bon et ont tué le match à l'aube du dernier quart d'heure avec un nouveau but de David (2-0, 72e), son troisième en C1 et son 14e cette saison toutes compétitions confondues, et une autre réalisation de Gomes peu après son entrée en jeu (3-0, 78e). Renato Steffen a sauvé l'honneur pour Wolfsburg (3-1, 89e) mais n'a pas réussi à gâcher la fête du Losc, qui a écrit l'une des plus belles pages de son histoire, six mois après avoir décroché un titre de champion de France aussi superbe qu'inattendu.