Manchester United officialise l'arrivée de Cristiano Ronaldo pour deux ans

C'est le retour de l'enfant prodige. Quelques jours après avoir trouvé un accord avec la Juventus de Turin, Manchester a confirmé ce mardi matin le retour de Cristiano Ronaldo pour deux ans, plus une troisième année en option.

Peu après l'officialisation par Manchester United, la Juventus a précisé les modalités du transfert de la star portugaise. Le montant de ce transfert s'est élevé à 15 millions d'euros, payables sur cinq saisons, plus huit millions d'euros en option en fonction des performances sportives du joueur.

À 36 ans, Ronaldo fait donc son retour dans le club qu'il l'avait révélé aux yeux du monde entier entre 2003 et 2009. Pendant six ans, le quintuple ballon d'or a marqué 118 buts en 292 matchs. Il y a notamment remporté une Ligue des Champions, trois titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue, ainsi que son premier ballon d'or en 2008.

L'attaquant portugais s'est montré en tout cas ravi de retourner dans son club de cœur. "Manchester a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et j'ai été bouleversé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi (de son transfert, ndlr). J'ai hâte de rejouer à Old Trafford, dans un stade plein, et de revoir les fans" a confié "CR7" sur son compte Instagram.