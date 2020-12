EN DIRECT - PSG-Basaksehir : les 8es en jeu... et la première place du groupe ?

Le PSG a un travail à terminer. Au bord du précipice la semaine passée, après le succès arraché par Leipzig en Turquie (4-3), Paris a vécu un Grand huit émotionnel. Le club de la capitale, poussé dans ses retranchements, est allé chercher une victoire décisive sur le terrain de Manchester United (1-3), faisant basculer son avenir européen. Désormais en têtes de son groupe, à égalité de points avec les Red Devils, les Parisiens ont plus que jamais leur destin en main avant la dernière journée de la phase de poules.

Un seul point contre l'Istanbul Basaksehir, ce mardi 8 décembre (à 21h, en live commenté sur LCI), suffit aux joueurs de Thomas Tuchel pour voir la phase finale, qu'ils n'ont jamais ratée depuis la reprise du club parisien par QSI en 2011.

Un scénario rêvé qui pousse l'entraîneur parisien à redoubler de vigilance. "Je ne veux pas laisser un seul de mes gars croire que nous avons tout fait maintenant. On doit encore faire le dernier pas", avait-il prévenu, au soir de l'exploit à Old Trafford. "C'est une troisième finale et on va préparer l'équipe pour gagner. (...) C'est pour ça que je demande tout notre sérieux, une concentration à 100% contre Basaksehir", a poursuivi le coach, à la veille de l'ultime rendez-vous européen de l'année 2020. "C'est une équipe qui joue la Ligue des champions, le champion de Turquie. En C1, les matches faciles n'existent pas." "On a vu contre Leipzig qu'il peut se passer tout et n'importe quoi avec eux en quelques instants", a acquiescé le milieu Danilo.