"Gagner la Ligue des champions" : les ambitions de Neymar avant PSG-Manchester City

Deux ans et demi qu'il ne s'était plus plié à l'exercice. Le 2 octobre 2018, Neymar s'était présenté face à la presse, à la veille de la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade (6-1) en Ligue des champions. Sa Coupe du monde, son repositionnement, sa relation avec Thomas Tuchel ou l'apprentissage du français, le Brésilien n'avait éludé aucun sujet. Un grand déballage, le premier depuis son arrivée à Paris à l'été 2017, qu'il avait accompagné le lendemain, tout feu tout flamme, d'un triplé, dont deux buts sur coups francs directs. Un festival offensif salué par une ovation méritée du Parc des Princes.

"Au PSG, la priorité, c'est la Ligue des champions. On va tout faire pour gagner", a promis Neymar. "On a terminé deuxième l'année dernière. Beaucoup de choses se sont passées cette année. Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais remporter la Ligue des champions. Nous sommes en demi-finale, nous devons nous améliorer, mais nous sommes sur le bon chemin." Il est toutefois conscient que ce ne sera pas aisé de sortir Manchester City, qui vise aussi sa première victoire dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. "Ce sera certainement un match compliqué. Il n'y a pas d'équipe facile à ce niveau. Manchester City est une grande équipe, avec beaucoup de qualités. Ce sera aussi dur que face au Bayern Munich. On est prêt", a-t-il assuré.

Le joueur formé à Santos n'a qu'un objectif : ramener la "Coupe aux grandes oreilles" dans la capitale. "Je suis très heureux de ce que l'on fait cette saison. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif. Le Ballon d'or, ce n'est pas quelque chose que je regarde ou auquel je pense. Ce que je veux gagner, c'est la Ligue des champions", a-t-il martelé. "C'est ce qui fait la différence. Dans l'avenir, j'aurais en mémoire le fait que j'ai remporté, une fois, deux fois, trois fois la C1 et que j'ai aidé le PSG à l'avoir", a ajouté le Paulista, fier de la dimension prise par le club parisien depuis quatre ans. "Le PSG a beaucoup grandi, le club est plus respecté. Paris mérite ce respect. Quand les gens parlent du PSG, ils savent que nous sommes dans les quatre, cinq ou six plus grands clubs d'Europe. Nous sommes aux portes de gagner la Ligue des champions."