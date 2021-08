Mercato : 10, 19, 30... quel numéro au PSG pour Lionel Messi ?

Après cette première apparition furtive, l'Argentin s'est rendu à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour passer sa visite médicale, préalable à la signature de son contrat de deux ans (plus une année en option) avec le club parisien. Une formalité pour sceller l'accord, qui a été trouvé entre son père et conseiller, Jorge Messi, et les dirigeants du PSG. Avant même l'officialisation, le club parisien a confirmé la tenue d'une conférence de presse, mercredi à 11h, dans l'auditorium du Parc des Princes. À cette occasion, Messi répondra aux questions des journalistes et lèvera les dernières grandes interrogations.

Lionel Messi au PSG, c'est (presque) officiel. Par le biais d'une vidéo teaser, compilant des plans du drapeau de l'Argentine, une calebasse de maté et six Ballons d'Or, le club de la capitale a annoncé, mardi 10 août, l'arrivée imminente de son "nouveau diamant". Quasiment au même moment, l'avion transportant le sextuple Ballon d'Or atterrissait au Bourget, où l'ancien Barcelonais a pris le temps de venir saluer les supporters parisiens, avec un t-shirt frappé du slogan "Ici c'est Paris".

Peut-être celle sur le numéro qu'il portera au PSG. Le règlement de la Ligue de football professionnel (LFP) prévoit que seuls les numéros de 1 à 30 sont attribués aux joueurs professionnels. Alors que son grand ami Neymar lui aurait proposé de récupérer le 10, "la Pulga" aurait décliné sa proposition. Il ne prendra ni le 7, qui appartient à Kylian Mbappé, ni le 11, floqué sur le maillot d'Angel Di Maria. On imaginait alors qu'il allait choisir le 19, qu'il a porté avec le Barça et l'Argentine à ses débuts, mais ce numéro est déjà pourvu par Pablo Sarabia. Même s'il y a peu de doute sur le fait que l'Espagnol serait prêt à lui céder.

Quatre numéros sont encore libres au PSG : les 13, 25, 26 et 28. Pourtant, aucun de ceux-là n'ont retenu l'attention de l'ancien joueur du Barça. Comme révélé par la journaliste argentine Veronica Brunati, Messi aurait choisi de porter le 30, un numéro qu'il a déjà porté entre 2004 et 2006 sous les couleurs du FC Barcelone, avant de changer pour le 19 puis le 10. Ce dernier est actuellement la propriété d'Alexandre Letellier, le troisième gardien du club derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Sauf qu'en France, un joueur de champ ne peut porter le 30. "Les numéros 1, 16 et 30 sont exclusivement et obligatoirement réservés aux gardiens de but", prévoit le règlement de la LFP. "En dernier ressort, le numéro 40 peut être attribué." Pour apporter satisfaction à Lionel Messi, le PSG a demandé à une dérogation à la Ligue. Reste à savoir si elle sera prête à faire ce cadeau de bienvenue au sextuple Ballon d'Or.