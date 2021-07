Football : le PSG officialise l'arrivée du champion d'Europe italien Gianluigi Donnarumma

Un nouveau gardien au PSG. Attendue depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma a enfin été officialisée par le vice-champion de France. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, l'ancien portier du Milan AC, tout juste sacré champion d'Europe avec l'Italie, vient renforcer le club de la capitale, délogé de son trône national par le Losc la saison dernière, et toujours à la recherche de sa première Ligue des champions. Donnarumma, 22 ans, s'est engagé jusqu'en 2026.

Trois jours après avoir remporté l'Euro et le titre de meilleur joueur de la compétition, Donnarumma, qui a passé avec succès sa visite médicale plus tôt dans la journée, s'est dit "très heureux de faire partie de ce grand club". "Je me sens prêt à relever ce nouveau défi et continuer à grandir. Je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters", a déclaré celui qui était arrivé en fin de contrat avec son club formateur, le Milan AC.