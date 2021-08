Mercato : le Real Madrid a formulé une offre au PSG pour Kylian Mbappé

Quand on aborde le mercato, et tant que rien n'est signé, la plus grande prudence s'impose. Car les bruits de couloirs sont légion, essentiellement jusqu'au 31 août, dernier jour du marché des transferts. Mais c'est une information qui nous parvient ce mardi 24 août : le Real Madrid a d'ores et déjà formulé une offre au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé.

D'après les informations de TF1, confirmées par plusieurs médias, le mastodonte espagnol aurait approché le club de la capitale française avec une offre de 160 millions d'euros dans la besace, ce qu'a confirmé le Real Madrid. L'offre a été refusée par le PSG. Plusieurs médias, notamment étrangers, corroborent l'information.