PSG : quand Lionel Messi fera-t-il ses débuts en Ligue 1 ?

La Ligue 1 attend Lionel Messi. Au lendemain de l'officialisation de son arrivée au PSG pour deux saisons (plus une en option), l'Argentin a été officiellement présenté, mercredi 11 août, au Parc des Princes, entouré de sa famille. Les supporters parisiens vont désormais devoir prendre leur mal en patience avant d'assister à ses débuts, la prochaine étape de l'aventure de "la Pulga" à Paris. "Je ne sais pas quand je vais jouer. Je reviens d'un mois de vacances, je vais devoir faire une petite pré-saison seul, et quand je serai prêt, je commencerai à jouer", a-t-il déclaré. "J'espère que ça sera le plus vite possible, mais je ne peux pas donner de date. Tout cela dépendra de mes sensations. Même si j'ai très envie, le staff décidera quand ça sera le bon moment."

Le numéro 30 du PSG va d'abord devoir reprendre le chemin de l'entraînement. "Je commence à m'entraîner demain (jeudi)", a-t-il annoncé au micro d'ESPN Argentina, soit un mois et un jour après la finale de la Copa America, remportée par l'Albiceleste face au Brésil de Neymar (1-0), grâce à un but de son nouveau coéquipier Angel Di Maria. "Ma famille retourne à Barcelone pour s'occuper de tout. Je ne sais pas quand je vais jouer, je reviens de vacances, mais dès que je serai prêt, je commencerai", a-t-il ajouté, précisant qu'il allait aussi devoir trouver l'endroit où vivre et l'école où seront inscrits ses enfants.