Neymar, l'accueil des fans, la Ligue des champions... Sept phrases à retenir de la présentation de Lionel Messi au PSG

NOUVELLE ÈRE - Officiellement Parisien depuis la veille, Lionel Messi a donné sa première conférence de presse, mercredi 11 août. Conquis par l'accueil de ses nouveaux supporters, il a fait le tour de tous les sujets. Voici ce qu'il faut retenir.

Sa parole était attendue. Au lendemain de l'officialisation de son arrivée au PSG, cinq jours après avoir fait ses adieux au Barça, Lionel Messi a été présenté officiellement au Parc des Princes, mercredi 11 août. Entré tout sourire, accompagné de ses trois enfants, de sa femme Antonella et de son père Jorge, le sextuple Ballon d'Or s'est exprimé, pour la première fois, depuis son arrivée de la capitale. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les journalistes.

"Mon arrivée à Paris, c'était de la folie. L'accueil a été fou"

Ce qu'il a dit devant la presse : "Mon arrivée à Paris, c'était de la folie. L'accueil a été fou. C'était surprenant, mais s'il manquait quelque chose pour que je sois heureux, cet accueil a été la cerise sur le gâteau. On va beaucoup s'amuser ici ensemble, et on va lutter pour les objectifs. (...) 'étais à Barcelone et les gens étaient déjà dehors comme si j'étais dans l'avion ! Je veux remercier les fans. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis très reconnaissant envers tous ces gens. On aura beaucoup de temps pour se voir et être en contact, pas qu'au stade, mais aussi dans la ville. J'espère que ça va être une année extraordinaire pour nous." Un accueil royal pour leur Messi. L'Argentin ne s'attendait à être reçu de la sorte. Les 24 premières heures parisiennes de Lionel Messi ont été symbolisées par l'amour passionnel et la ferveur démesurée. Du Bourget au Parc des Princes, en passant par l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et son hôtel parisien, le Royal Monceau, le nouveau joueur du PSG a été escorté par des centaines de supporters pour ses premiers pas dans la capitale. Leur histoire d'amour est bien partie pour durer.

"Je vais jouer avec les meilleurs, je veux en profiter"

Ce qu'il a dit devant la presse : "J'en suis très heureux, c'est de la folie. C'est super de pouvoir intégrer ce groupe. Il y a des grands joueurs à tous les postes, des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu’il y avait déjà. Je suis très enthousiaste. J'ai très envie de commencer à jouer. Je vais jouer avec les meilleurs joueurs et ça, c'est toujours beau. Je veux en profiter." Dès la première question, il a été interrogé sur son envie d'évoluer avec Neymar et de Kylian Mbappé. Sans les citer explicitement, l'ancien numéro 10 du Barça a loué la qualité de l'effectif parisien.

"Quand je serai prêt, je commencerai à jouer"

Ce qu'il a dit devant la presse : "Je ne sais pas quand je vais jouer. Je reviens d'un mois de vacances, je vais devoir faire une petite pré-saison seul, et quand je serai prêt, je commencerai à jouer. J'espère que ça sera le plus vite possible, mais je ne peux pas donner de date. Tout cela dépendra de mes sensations. Même si j'ai très envie, le staff décidera quand ça sera le bon moment." Quand verra-t-on Lionel Messi faire ses premiers pas sous les couleurs du PSG ? Il est encore trop tôt pour le dire. Le récent vainqueur de la Copa America a bénéficié de vacances décalées. Il n'a toujours pas repris le chemin de l'entraînement. S'il devrait être trop court pour la réception de Strasbourg, samedi 14 août, ses débuts pourraient donc intervenir à Reims le 29 août, mais plus sûrement, le 12 septembre, pour la réception du promu Clermont.

"Mon rêve, remporter une nouvelle Ligue des champions"

Ce qu'il a dit devant la presse : "C'est le foot, on sait que c'est difficile de gagner la Ligue des champions. Le PSG a vu que c'est difficile. Avec une super équipe, il n'a pas pu gagner, même s'il a été proche. Il faut avoir un groupe fort et uni, le vestiaire est bon de ce qu'on voit d'en dehors, et il faut une part de chance aussi. (...) J'arrive dans une équipe déjà faite, si on met de côté les recrues de cet été. L'équipe a déjà été proche de gagner ces dernières années, moi je viens aider et apporter. J'ai plus envie que jamais. Mon rêve, c'est de remporter une nouvelle Ligue des champions. Je suis à l'endroit idéal pour y parvenir." Il n'est pas venu en préretraite à Paris. Le meneur de jeu argentin a clamé son envie de soulever à nouveau la Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée à trois reprises avec le Barça. Une ambition qu'il partage avec le PSG, qui court après le trophée depuis l'arrivée des Qataris en 2011.

"Le vestiaire a joué dans mon choix"

Ce qu'il a dit devant la presse : "J'ai des amis dans le vestiaire. Quand on regarde l'effectif, il est très bon, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. On recherche la même chose Paris et moi. J'espère qu'ensemble on sera encore plus fort. Bien sûr, le vestiaire a été une des raisons. J'ai eu des contacts quelques fois avec Ney, Di Maria, Paredes... Ça a joué dans mon choix. (...) Mauricio Pochettino (son nouvel entraîneur, ndlr), je le connais depuis longtemps, le fait qu'il soit Argentin facilite les choses. On a parlé et tout s'est bien déroulé dès le début. Le staff et l'effectif ont été importants dans ma décision." Lionel Messi a confirmé que la présence de Neymar, son ancien coéquipier au Barça, d'Angel Di Maria et de Leandro Paredes, ses partenaires en équipe d'Argentine, l'avait influencé à venir au PSG.

"Je suis heureux de découvrir la Ligue 1"

Ce qu'il a dit devant la presse : "Je suivais ce championnat, j'ai des amis à Paris, je regardais leurs matchs et la Ligue 1. C'est un championnat qui a grandi et progressé ces dernières années, grâce au PSG notamment. Cela rend le championnat plus compétitif, et que les autres équipes se renforcent pour battre Paris. C'est une nouvelle expérience pour moi, avec de nouveaux adversaires, de nouveaux stades, mais je suis très heureux de pouvoir découvrir tout ça." Que connaît-il de la Ligue 1 ? Après 21 années passées au Barça, "la Pulga" va découvrir, à 34 ans, un nouveau championnat. Un championnat qui ne lui est pas étranger. Il a d'ailleurs loué les progrès du football français.

"Paris est une ville incroyable"

Ce qu'il a dit devant la presse : "Quand j'ai parlé avec Leonardo (le directeur sportif, ndlr), je lui ai dit que je pensais surtout à ma famille, qu'elle puisse s'adapter facilement à la ville et au pays. Je suis préparé, j'ai très envie. Le foot au final, c'est le même partout. J'ai des amis dans le vestiaire, ça va m'aider à m'adapter. Je veux connaître mes nouveaux coéquipiers, c'est nouveau, mais je suis prêt sur le plan sportif et familial. Nous sommes dans une ville incroyable et on va aussi en profiter." Il n'avait jamais quitté Barcelone depuis l'âge de ses 13 ans. Lionel Messi et sa famille vont déménager pour la première fois. À l'instar du vestiaire du PSG, la ville de Paris a été déterminante dans son choix.

