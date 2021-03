Noël Le Graët réélu à la tête de la FFF pour un quatrième mandat

Et de quatre ! Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, en fonction depuis 2011, a été réélu dès le premier tour de scrutin ce samedi 13 mars pour un mandat de quatre ans, après un vote de l'Assemblée fédérale de la FFF favorable à l'inamovible Breton de 79 ans.

C'est la troisième fois, après 2012 et 2017, que l'entrepreneur et ex-maire guingampais est reconduit à son poste. Il a été déclaré vainqueur avec 73,02% des suffrages de l'Assemblée fédérale contre 25,11% à son rival historique, l'avocat et ex-dirigeant de la Ligue professionnelle (LFP) Frédéric Thiriez, et 1,87% à l'homme d'affaires et conseiller de clubs Michel Moulin.