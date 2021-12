"On doit respecter la santé des joueurs" : Mbappé fermement opposé à une Coupe du monde tous les deux ans

Un obstacle de plus sur la route de la FIFA. Désireuse de réduire le délai entre deux coupes du monde de quatre à deux ans, l'instance doit faire face à une opposition de plus en plus pressante. Lundi, Kylian Mbappé s'est, à son tour, élevé contre un tel changement en marge des Globe Soccer Awards, où il s'est vu remettre le trophée de joueur de l'année. "On joue déjà 60 matches par an. L'Euro, la Coupe du monde, la Ligue des nations... Nous aimons jouer mais c'est trop. On doit pouvoir récupérer, faire des pauses. Si les gens veulent de la qualité, de l'émotion, des beaux matches, on doit respecter la santé des joueurs", a estimé l'attaquant des Bleus.