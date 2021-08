"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre" : Lionel Messi débarque officiellement à Paris

Leo Messi, arrivé de Barcelone ce mardi dans l'après-midi, a d'abord salué les supporters à son atterrissage au Bourget. Il a ensuite passé sans encombre sa visite médicale, avant de passer quelques secondes avec les fans parisiens devant son nouveau terrain de jeu, le Parc des Princes.

"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris", a réagi l'Argentin, six Ballons d'or au compteur, sur le site du PSG. "Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans. J'ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes."