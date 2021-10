"C'est un manque de respect" : Neymar s'agace des critiques sur son hygiène de vie

RÉPLIQUE - Auteur de récentes contre-performances au PSG et en équipe nationale, Neymar fait l'objet de critiques sur son mode de vie. Le Brésilien, qui traîne une réputation de fêtard, se défend d'avoir une hygiène en inadéquation avec les exigences du haut niveau.

Il en a marre. Il, c'est Neymar. Depuis la fin de ses congés d'été à Ibiza, le Brésilien traîne sa méforme phyique comme un boulet. Quelques photos de lui en short de bain, prises pendant ses vacances, le montraient avec quelques kilos de trop. Un prétendu embonpoint qui lui a valu de vives critiques au Brésil, où il a été jugé, les clichés peu flatteurs à l'appui, "trop gros, trop gras". Lassé par ses attaques sur son supposé laisser-aller, il avait répliqué sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 de la Seleção avait posté une photo de lui affichant fièrement ses abdos, avec "le petit grassouillet est bon au ballon" en légende. Avec cette répartie pleine d'humour, "Ney" pensait avoir fait taire ses détracteurs. Mais l'éternel débat sur son hygiène de vie ne s'est pas apaisé, renforcé par le fait qu'il vit l'une de ses pires périodes sportives au PSG et en équipe nationale. Sa méforme et ses contre-performances, à l'instar de sa sortie ratée au Vélodrome contre l'OM (0-0), le 24 octobre, contrastent avec ses fulgurances passées. L'ancien du Barça, qui a étalé son spleen et une certaine lassitude du football, peine à retrouver le niveau qui est le sien. Si bien que Le Parisien, mais pas que, vient à se demander s'il n'est pas devenu un joueur "ordinaire".

Je n'arrêterai pas (de sortir) - Neymar, attaquant du PSG et international brésilien

Dans le collimateur, son mode de vie centralise les critiques autour de sa personne, ce qui l'agace au plus haut point. "C'est un manque de respect quand les gens disent : 'Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela'. Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Personne ne prend ça en compte. Je sais prendre soin de moi", s'est-il défendu dans un long entretien à Fui Clear, la chaîne du Youtuber brésilien Eduardo Semblano, mis en ligne jeudi 28 octobre. "J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ?" "Je ne serais plus au haut niveau si je n'étais pas sérieux", a-t-il ajouté. Pour le Brésilien, qui fêtera ses 30 ans en février, son style de vie jugé trop festif et peu compatible avec les exigences d'un sportif de très haut niveau n'influent pas sur ses performances. "Je sors quand je le peux, quand j'ai le temps, quand j'ai des jours de repos, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain. Je n'arrêterai pas de le faire", a-t-il assuré. "Où est le problème ? On doit me juger sur le terrain. Ma vie, je fais ce que je veux, on ne peut pas me juger, je suis libre. Au final, ça énerve un peu. Mais bon, on passe au-dessus."

Cette réputation de fêtard lui colle à la peau. Le 31 janvier, "Ney" l'avait assumée dans "7 à 8" sur TF1, à l'occasion de sa première interview sur une chaîne française. "Qui n'aime pas faire la fête ? Tout le monde aime s'amuser. Moi, je sais quand je peux et quand je ne peux pas faire la fête, même si certains disent que je suis immature et que je ne sais pas ce que je fais. Cela fait plusieurs années que je suis au top et, si on est focalisés à 100 % sur le football, moi je pense qu'on finit par exploser. La fête, c'est l'occasion de se relaxer, d'en profiter", avait-il argué. "Donc c'est une chose à laquelle je ne renoncerai jamais."

