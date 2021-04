PSG-Manchester City : Riyad Mahrez, le gamin de Sarcelles qui a forcé son destin

"C'était inimaginable quand j'étais enfant. On va jouer juste à côté de là où j'ai grandi. C'est la première fois pour moi. C'est spécial, mais je suis là pour faire mon match avec mon équipe et surtout essayer de gagner." Avant de faire de la Premier League son terrain de jeu, Riyad Mahrez a usé le ballon sur le bitume du quartier des Sablons, à Sarcelles. C'est là, dans le Val-d'Oise, qu'il a joué au football de ses 6 à 18 ans. Mercredi 28 avril (à 21h, en live commenté sur LCI), c'est avec le maillot de Manchester City qu'il va disputer, face au PSG, à trente bornes de sa ville de naissance, une demi-finale aller de Ligue des champions.

À la sortie de cet exercice prometteur (4 buts, 6 passes décisives en 34 matchs), où il côtoie déjà Benjamin Mendy, son futur coéquipier à Manchester City, sa cote grimpe sur le marché. Leicester décroche le gros lot à l'hiver 2014. "Je croyais que c'était un club de rugby", s'amusera-t-il, deux ans plus tard, dans une interview à FourFourTwo . Hésitant au départ, le Sarcellois se donne tout entier dans l'aventure. Il participe à la remontée en Premier League. En 2016, il est de la conquête du titre de champion d'Angleterre par les modestes "Foxes" de Claudio Ranieri, en compagnie d'un autre phénomène sorti des rangs amateurs, N'Golo Kanté. Grand artisan du sacre (17 buts, 11 passes décisives en 37 rencontres), il est désigné meilleur joueur de Premier League. De quoi taper dans l'œil de Pep Guardiola. Après des mois d' un feuilleton interminable , Riyad Mahrez débarque à Manchester City contre un chèque 68 millions d'euros. Le meilleur joueur africain de l'année 2016, recruté 500.000 euros par Leicester, devient - à l'époque - la recrue la plus chère de l'histoire des "Citizens".

Chez les "Skyblues", sa première saison est morose, mais aussi couronnée de succès. Vainqueur du Community Shield et de la Coupe de la Ligue, il soulève son deuxième titre de champion d'Angleterre, malgré un temps de jeu réduit, la faute à une concurrence accrue. En sélection, le binational revit et porte l'Algérie sur le toit de l'Afrique à l'été 2019. En demie, son coup franc décisif à la 95e minute qualifie les Fennecs pour la finale de la CAN, remportée face au Sénégal (1-0). Une première en 29 ans. "Je crois qu'avec la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, il a pleinement pris conscience de son niveau", reconnaîtra Guardiola plus tard. "Il le savait déjà, mais gagner ce trophée pour son pays l'a aidé. C'était tellement important pour lui."

Libre comme l'air, léger comme le vent, Mahrez a depuis changé de dimension. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives cette saison, le meilleur joueur du mois de mars en Premier League, 30 ans tout juste, continue d'éblouir, au point de passer devant Sterling dans la hiérarchie. "La raison pour laquelle (Raheem) n'a pas joué aussi régulièrement que dans les saisons précédentes, c'est parce que Phil Foden et Riyad Mahrez sont au top, en très grande forme. C'est la seule raison", a justifié l'entraîneur de Manchester City. "Quand vous jouez plus, la confiance est plus élevée. Avec la confiance, vous jouez mieux. Je pense que je suis meilleur en ce moment grâce à la confiance", a abondé l'international algérien, né à côté de Paris, mais fan de l'OM depuis tout petit.