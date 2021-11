PSG : Sergio Ramos de retour à l'entraînement collectif... et bientôt sur les terrains

Face à "l'option d'une résiliation" ne tenant "plus de la science-fiction", comme l'a écrit Le Parisien , René, le frère et agent de l'homme aux quatre Ligue des champions, a volé à son secours. "Sergio Ramos ne compte pas prendre sa retraite, ni rompre son contrat. Il n'y a aucun doute concernant Sergio. C'est un souci physique, il jouera quand il le pourra", a-t-il affirmé à El Mundo .

Il semble depuis être en bonne voie. Comme le PSG le laissait entendre dans ses communiqués médicaux, l'ancien capitaine du Real Madrid a profité de la trêve internationale pour prendre part à sa première session collective. Le Parisien relate, mardi 9 novembre, qu'il a participé à une opposition en comité restreint sous le soleil du Camp des Loges, avec certains internationaux non convoqués, à l'instar d'Ander Herrera, Juan Bernat et Mauro Icardi, et les plus jeunes membres de l'effectif.