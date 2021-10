Le Ballon d'Or, Karim Benzema avoue être "obligé d'y penser"

Et si son heure était venue ? Le 8 octobre prochain, sauf surprise impromptue, Karim Benzema figurera dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2021. Après une année sans prix, en raison de la pandémie de Covid qui a mis à l'arrêt le football mondial, la course à la distinction individuelle suprême s'annonce palpitante. Les prétendants ne manquent pas : il y a, bien évidemment, Lionel Messi, sextuple lauréat et vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, Robert Lewandowski, injustement privé du Graal la saison passée, ou encore Jorginho, qui a réalisé le rare doublé Ligue des champions-Euro.

À moins que Karim Benzema ne vienne les coiffer sur le poteau. Lui, il y pense, en tout cas. "On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition", a-t-il déclaré dans un entretien à L'Équipe, samedi 2 octobre. "Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c'est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais." Sur ce plan-là, "KB9" n'a rien à envier à ses concurrents.