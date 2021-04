Ligue des champions : Benzema a rendez-vous avec l'histoire

Toujours plus haut, toujours plus loin pour Karim Benzema ? Dans une forme étincelante cette saison, la gâchette tricolore représente l'un des atouts clés du Real Madrid, opposé ce mardi à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Face à une défense des Reds friable, l'attaquant peut écrire une nouvelle page dorée de sa carrière sous le maillot des Merengue.

Déjà auteur de 70 réalisations en Ligue des champions - cinq cette saison, soit 33% des buts de son club - il n'est plus qu'à une petite unité de la légende Raúl González, actuel quatrième meilleur buteur de l'histoire de la compétition. S'il trouve le chemin des filets, seuls Robert Lewandowski (73 buts) et les deux extraterrestres Lionel Messi (120) et Cristiano Ronaldo (134) demeureraient devant lui dans la hiérarchie. Boudé par Didier Deschamps et les Bleus, Benzema est d'ores et déjà le Français le plus prolifique de la plus grande des compétitions européennes, loin devant Thierry Henry (50 buts).