"Le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin" : Zidane explique son départ du Real Madrid

"Je m'en vais, car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien (nécessaire) pour construire quelque chose à moyen ou long terme", écrit "Zizou" dans les colonnes du quotidien. "Je connais le football et je connais l'exigence d'un club comme le Real. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t'en aller. Mais [...] tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs [...] a été oublié", déplore-t-il.

Un départ attendu et des justifications immédiates. Quatre jours après avoir quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a écrit une lettre ouverte, publiée lundi 31 mai par le quotidien sportif espagnol As, pour justifier son départ. Il y regrette le manque de "confiance" à son égard de la part de la direction du club.

Après un premier départ il y a trois ans, le champion du monde 1998 avait repris les rênes de l'équipe en mars 2019. "Quand j'ai accepté de redevenir entraîneur de Madrid, c'est parce que le président me l'a demandé, bien sûr, mais aussi parce que vous me l'avez dit tous les jours", indique Zinédine Zidane dans cette lettre adressée aux supporters du vice-champion d'Espagne. "J'ai essayé d'être un exemple. Passer 20 ans à Madrid a été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je le dois exclusivement à Florentino Perez (le président du Real Madrid, ndlr) qui a misé sur moi en 2001. Je serai toujours reconnaissant pour cela."