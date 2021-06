REVIVEZ - Suède-Ukraine (1-2) : les Ukrainiens l'emportent in extremis et rallient les quarts

Il a fallu attendre les dernières secondes pour que le match entre la Suède et l'Ukraine rende son verdict. Pas le plus alléchant des huitièmes de finale sur le papier, la rencontre a pourtant offert aux spectateurs de Glasgow un joli spectacle, ponctué par une qualification ukrainienne au bout du suspense.

La rencontre a pourtant été longtemps à l'avantage des Suédois. Plus entreprenants offensivement, les hommes de Jan Andersson se sont montrés les plus dangereux en première période... jusqu'à l'ouverture du score ukrainienne. Sur un centre de l'extérieur du pied de Yarmolenko, Zinchenko reprend magnifiquement de volée et trompe Olsen (27'). 1-0 pour les hommes de Shevchenko.

Mais la Suède ne se laisse pas abattre. Peu avant la mi-temps (43'), Emil Forsberg, très en vue dans cette rencontre, tente sa chance à 25 mètres des buts, plein axe. Sa frappe est contrée par Zabarnyi et trompe Bushchan. La Suède égalise. 1-1.

Au retour des vestiaires, aucune des deux équipes ne ferme le jeu. Et le spectacle continue. Côté ukrainien, Yarmolenko, encore lui, trouve Sydrorchuk dans la surface suédoise (55'). Sa frappe échoue sur le poteau d'Olsen et file en sortie de but. Quelques secondes plus tard, la Suède réplique. Alexander Isak trouve Forsberg à l'entrée de la surface ukrainienne. Le buteur suédois enroule du pied droit... et trouve lui aussi le poteau (56').