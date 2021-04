Avec la future Ligue des champions, l'UEFA jette de la poudre aux yeux

Moins d'aléas, plus de pouvoir et d'argent. Telle pourrait être l'épitaphe de la Super Ligue. Vouée à mettre fin au "monopole" de l'UEFA et à "sauver le football", l'aventure sécessionniste des douze grands clubs européens aura duré moins de 72 heures. Trois jours se sont écoulés entre l'annonce de sa création, dimanche 18 avril, à la tombée de la nuit, et sa fin prévisible, mardi 21 avril, devant le rejet unanime qu'elle a suscité. S'il a échappé à ce projet, dicté par une course effrénée pour toujours plus d'argent, le football n'est pas sauvé pour autant. Dans le marasme, l'UEFA a réussi un coup à deux bandes. La compétition privée dissidente lui a permis de concentrer l'attention ailleurs pour faire passer sa réforme de la Ligue des champions.

Grande gagnante de ces trois jours, qui ont assis sa position, l'instance européenne a acté, lundi 19 avril, la nouvelle formule de la C1, qui entra en vigueur en 2024. Sur le papier, face à la Super Ligue, la compétition phare de l'UEFA apparaît sous un jour bien plus flatteur. Pourtant, le diable se cache dans les détails, puisque, comme sa concurrente disparue, elle n'en demeure pas moins une Ligue fermée qui n'ose se présenter ainsi. Elle altère profondément l'idée d'une compétition ouverte, accessible à tous et reposant sur le mérite sportif. C'était vrai hier, ça l'est aujourd'hui et ce le sera encore plus demain.