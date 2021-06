Après Hongrie-France : la "MGB" pas vraiment d'attaque

"La partie à améliorer, c'est l'animation offensive et pourtant la qualité est là", avait toutefois relevé le sélectionneur Didier Deschamps après cette entrée en matière réussie. Quatre jours plus tard, dans le chaudron de la Puskas Arena , la "MGB" devait donc remettre les pendules à l'heure. Elle devait nous régaler face à la Hongrie, l'adversaire soi-disant le plus abordable du groupe F. Sauf que, là encore, le trident offensif, redouté par toute l'Europe, n'a, une fois encore, pas donné sa pleine mesure. Malgré plusieurs occasions franches, il n'a pas réussi marquer les esprits, à l'exception d' Antoine Griezmann, auteur de son 38e but en 93 sélections, le 9e en tournoi majeur, qui a remis les champions du monde d'attaque (1-1, 66e).

Un but en deux matchs. C'est, avant la dernière journée de la phase de poule, le rendement de la "MGB" dans cet Euro. Enviée par toute l'Europe du football, la ligne d'attaque composée de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema tarde à convertir les promesses en buts. Pour ses débuts à l'Euro, contre l'Allemagne (1-0), le 15 juin à l'Allianz Arena, l'autoproclamée "meilleure attaque d'Europe et du monde", dixit Kingsley Coman, était restée muette. Mbappé et Benzema avaient vu (justement) leur réalisation refusée par la VAR. Un but contre son camp de Mats Hummels avait décentré le débat de leurs occasions manquées vers la force collective des Bleus.

Pourquoi la "MGB" peine-t-elle à répondre aux attentes ? Peut-être parce qu'elle est maladroite. Samedi 19 juin, face à de courageux Magyars, elle l'a été, à l'image de Karim Benzema. Rappelé en Bleu, le 18 mai dernier, après plus de cinq ans d'absence, l'attaquant du Real Madrid n'a toujours pas fait trembler les filets en quatre matchs. À Budapest, "KB(1)9" a manqué d'efficacité. Sa reprise à côté du but (31e), après une inspiration géniale de Mbappé, ou sa lenteur à servir Griezmann (35e) témoignent de ses difficultés à faire le geste juste au bon moment.

À l'Euro, Karim Benzema en est à 30 tirs sans marquer . Depuis 1980, ce total a seulement été dépassé par ceux d'Andrés Iniesta (34) et Clarence Seedorf (33) au chapitre des joueurs n'ayant jamais inscrit un but dans le tournoi. "Il fait de très bonnes choses, mais il lui manque de concrétiser. Il sait qu'il est attendu sur cet aspect-là même si je lui ai dit : 'ce n'est pas que ça'. L'essentiel est qu'il garde confiance. Et qu'il garde ma confiance", a rassuré le sélectionneur Didier Deschamps après la rencontre.

Ultra-disponible et altruiste dans le jeu, l'attaquant du PSG a fait frissonner plusieurs fois le public de la Puskas Arena. Sa tête décroisée (17e), sa passe talonnée pour Benzema (31e), son numéro de soliste conclu par une frappe (33e) ou son face-à-face perdu face à Peter Gulacsi (66e) n'ont pas été récompensés comme ils auraient dû l'être. Il n'a toutefois pas abdiqué. Sur un dégagement de Hugo Lloris, "Kyky" s'est arraché pour offrir le but de l'égalisation à "Grizou".

Maladroite côté pile, malchanceuse côté face. Sous le soleil de plomb de Budapest, la "MGB" a allumé quelques mèches, mais la réussite l'a fui. "On a une première mi-temps où on a les occasions, mais pas le réalisme, et eux, sur une occasion, ils (les Hongrois, ndlr) mènent", a analysé "DD" en conférence de presse d'après-match. Un Bleu a d'ailleurs été proche de tout faire basculer : Kylian Mbappé.

La preuve que la cause de la "MGB" n'est pas perdue. "Il va falloir continuer à apprendre, à vouloir travailler et améliorer deux, trois trucs", a convenu Griezmann au micro de beIN SPORTS. "Comme l'a dit le coach, on a manqué un peu d'efficacité, on a eu quelques actions où on aurait pu marquer. Il faut un peu de temps, on continue, c'est notre quatrième match (depuis le retour de Benzema, ndlr), petit à petit ça va venir, il ne faut pas se faire de souci par rapport à ça", a relativisé le milieu Corentin Tolisso.

Il n'empêche que, face au Portugal, mercredi 23 juin (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr), l'équipe de France devra pouvoir compter sur tout le potentiel de la "MGB". Les sélections déjà qualifiées (l'Italie, Belgique et Pays-Bas) pour les huitièmes de finale ont un dénominateur commun : leurs stars offensives - Ciro Immobile (2 buts), Romelu Lukaku (2 but) et Memphis Depay (1 but) - ont toutes trouvé le chemin des buts. Mbappé et Benzema seraient bien inspirés de suivre l'exemple d'Antoine Griezmann, d'autant que dans le camp d'en face, Cristiano Ronaldo (3 buts) chasse les buts comme les records.