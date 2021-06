Hongrie-France : Griezmann, l'indéboulonnable pilier du système Deschamps

"Il fait partie des tout meilleurs joueurs au niveau européen et mondial". De la part de Didier Deschamps, qui n'est pas le sélectionneur le plus dithyrambique, cette phrase en dit plus long sur Antoine Griezmann que toutes les statistiques. Annoncé en difficulté après deux saisons compliquées du côté de Barcelone, le Mâconnais a retrouvé toute sa confiance au moment d'enfiler le maillot bleu. Mardi 15 juin contre l'Allemagne, il a rappelé pourquoi il est le pilier de l'équipe de France version Deschamps.

Les temps changent mais Griezmann reste. Avec 92 sélections depuis 2014, le joueur est un des éléments les plus utilisés par son sélectionneur. Ce samedi, il s'apprête à jouer son 50e match d'affilée avec les Bleus, un record. Ces chiffres illustrent la confiance inaltérable entre le numéro 7 des Bleus et son sélectionneur. Une confiance fondée sur un état d'esprit partagé.

En sept ans en bleu, Griezmann a changé. Jeune sensation en 2014 puis finisseur fétiche en 2016, le joueur barcelonais s'est peu à peu mué en meneur de jeu plus reculé, mais toujours aussi décisif, notamment sur coups de pieds arrêtés. Son engagement est, lui, resté intact. Forgé par Diego Simeone à l'Atletico Madrid, Griezmann effectue un travail de pressing inlassable à la perte du ballon. Qu'importe son statut, l'état du match ou sa fatigue, Griezmann défend, toujours. "La défense, dans notre style de jeu, avec les joueurs qu'on a, c'est le plus important, et avec nos attaquants on peut faire quelque chose"disait-il à ce sujet en 2018.