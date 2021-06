Portugal-France : le temps est venu de faire souffler Pavard

Une explication, audible, qui ressemble à une façon de préserver Benjamin Pavard des critiques. Samedi, après le coup de sifflet final, "DD" avait défendu la (contre-)performance de l'un de ses hommes de base. Le héros du huitième de finale du Mondial contre l'Argentine (4-3) il y a trois ans en Russie, est le quatrième joueur qu'il a le plus utilisé (23 matchs sur 30) derrière Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Raphaël Varane. "En difficulté ? C'est votre analyse. Il était important sur les phases offensives", a défendu le patron des Bleus. "Ce n'était pas pareil quand il avait Antoine (Griezmann) devant lui ou Ousmane (Dembélé). Il a tellement participé à la phase offensive, ça lui a couté du jus dans la phase défensive. Il maîtrisait quand même."

Des propos confirmés et étayés par Antoine Griezmann, le lendemain, en conférence de presse, qui a défendu la prestation de son coéquipier. "Il a eu un peu de mal en première période, mais on était au soleil, il faisait super chaud. Il était seul quand il avait le ballon, car je ne suis pas un ailier ouvert à jouer des un-contre-un. (...) J'essaie de l'aider, là moins, car je n'ai pas eu besoin de défendre énormément face à une équipe qui n'avait pas le ballon", a justifié "Grizou". "On est fier de l'avoir, c'est un très bon latéral. Il va réussir des choses et en rater. C'est dur comme poste, il faut être présent défensivement et offensivement."

Une confiance en Pavard répétée à l'envi par les Bleus. "Benjamin va bien", a confié Lucas Digne, passé en conférence de presse, lundi 21 juin. "C'est un très grand joueur qui a l'habitude d'avoir de la pression. Il le montre depuis pas mal de temps avec le Bayern et l'équipe de France. C'est un très grand joueur, on est très content de l'avoir", a-t-il affirmé, rappelant la difficulté d'être un latéral dans le football moderne. "C'est un poste difficile, on doit bien défendre, on doit beaucoup attaquer". D'autant plus dans le 4-3-3 actuel, comme le concédait Griezmann, où les trois de devant repiquent dans l'axe. "Le système demande aux latéraux de s'adapter, quand les attaquants sont à l'intérieur, on doit prendre la largeur et la profondeur."