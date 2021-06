Football : une Ligue 1 à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024

Selon la LFP, ce projet est d'abord et avant tout pragmatique. Il s'agit, pour l'essentiel, de s'aligner sur la réforme à venir de la Ligue des champions qui générera un nombre plus important de rencontres à partir de l'exercice 2024-2025. D'où la nécessité de réduire la voilure côté football français pour ménager des joueurs déjà très sollicités.

Néanmoins, il faut aussi (et surtout) regarder du côté du facteur économique pour trouver une explication à cette réorganisation. Ce passage à une Ligue 1 à 18 clubs ressemble à un début de solution pour combler le manque à gagner considérable généré par la crise du Covid-19. Entre baisse drastique des droits télé et la fonte des revenus liés au sponsoring et à la billetterie, ce ne sont pas moins d'1,3 milliard de pertes qui ont été enregistrées. À ce titre, le passage d'une élite de 20 à 18 clubs doit permettre de partager le gâteau des droits TV de Ligue 1 au sein d'un nombre plus réduit de clubs.