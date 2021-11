VIDÉO - France-Kazakhstan : le but venu d'ailleurs de Kylian Mbappé à l'entraînement

Au cours d'une séance de frappes au but, "KM" a régalé ses coéquipiers et les quelques personnes autorisées à assister au dernier entraînement de l'équipe de France, avant un match qui pourrait permettre aux champions du monde d' être assurés de participer au Mondial au Qatar, l'hiver prochain. Il s'est illustré avec un but "zlatanesque", que ne renierait pas Zlatan Ibrahimovic, habitué des gestes déjantés en tout genre.

Sur un centre de Léo Dubois, le Parisien, arrivé lancé au point de penalty, a décoché une talonnade de volée du pied droit. Le tout en pivotant sur lui-même. Le ballon est venu se loger dans la lucarne gauche de Benoît Costil, resté stupéfait par le geste incroyable de l'attaquant tricolore. Un but aussi rare que sensationnel, visionné plus de 870.000 euros et fêté, comme il se doit, par l'intéressé, dont la voix a résonné dans les travées vides du stade de la porte d'Auteuil. Kylian Mbappé ne nous a pas menti : au Parc, il est bel et bien chez lui.