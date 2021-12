Forfait, équipes handicapées, incertitudes... le Covid-19 menace (de nouveau) la Coupe d'Europe de rugby

Encore pire, les Scarlets de Llanelli ont été contraints au ... forfait pour leur entrée en lice dans cette édition 2021-22 de la Champions Cup. 32 joueurs et membres du staff ont été placés en quarantaine pour dix jours, dans le cadre des mesures anti-Covid, à leur retour d’Afrique du Sud (l'équipe avait également participé à la 6e journée du United Rugby Championship, le championnat qui réunit des clubs écossais, gallois, italiens, irlandais et sud-africains). Les Écossais ont finalement perdu sur tapis vert leur rencontre contre les Bristol Bears (28-0), l'EPCR refusant de repousser sa tenue. Un résultat d'autant plus difficile à accepter qu'aucun membre du club n'a été testé positif au Covid-19.

L'hémorragie ne semble pas vouloir s'arrêter. En ce début de semaine, c'est au tour de Montpellier d'être dans la tourmente. Trois joueurs et deux membres du staff ont été testés positifs au Covid-19 et contraints à l'isolement. "L'équipe procède aujourd'hui (mardi) à des entraînements par groupes séparés avant d'être testés à nouveau ce mercredi 15 décembre", a indiqué dans un communiqué le club héraultais. Une préparation loin d'être idéale pour le match contre le quadruple champion d'Europe, le Leinster, et après une déculottée en terres anglaises contre les Exeter Chiefs (42-6). Pour ne rien arranger, les Dublinois doivent aussi composer avec le virus. Un nouveau cas positif a, d'ailleurs, été détecté ce mardi. Le destin du match entre les deux équipes est, plus que jamais incertain.