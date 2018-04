Formula E, la voiture électrique de demain

La troisième édition du mondial de formule électrique s'est déroulée ce samedi 28 avril 2018 à Paris. Une vingtaine de pilotes se sont affrontées à une allure folle autour des Invalides. Et cette course automobile utilisant des monoplaces de Formula E est également un laboratoire qui va avancer la recherche sur les moteurs de nos futures voitures.



