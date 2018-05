Formule 1 : dans les coulisses du Grand Prix de Monaco

Ce 27 mai 2018, c'est le départ du Grand Prix de Monaco. L'occasion d'entrer dans les coulisses de la Formule 1. Sur le circuit, rien n'est jamais laissé au hasard. La concentration et la précision sont de mise. Pendant que le pilote se lance dans la course, des centaines de personnes s'activent dans les stands. Les ingénieurs de leurs côtés, analysent chaque informations fournies par la monoplace durant la course. Quid de l'entretien des matériels ?



