Formule 1 : la course du Grand Prix de Monaco est prévue pour le 27 mai

Durant le week-end du 26 mai, des milliers de fans de Formule 1 se retrouveront sur les balcons des immeubles situés autour de la Principauté. Ces derniers assisteront à la course du Grand Prix de Monaco. Certaines personnes ont même loué un yacht, amarré au bord de la piste, pour regarder de près ce grand événement. Pour ceux qui ne veulent pas trop investir dans les places d'honneur, le Rocher donne une vue imprenable sur l'ensemble du circuit. Il suffit de venir avec sa chaise personnelle et de profiter du spectacle.



