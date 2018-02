Formule 1 : les "grid girls" bientôt remplacées par des enfants

Désormais, et alors que les "grid girls" ont dernièrement mis à l'index "les féministes", sans plus de précision, pour la fin de leur travail, ce seront des enfants qui accompagneront les pilotes. Ces "grid kids" seront sélectionnés sur la base du mérite ou par tirage au sort au sein des clubs locaux de sport automobile. Leur présence doit "rendre les cérémonies d'avant-course plus pertinentes et plus intéressantes pour les fans, particulièrement les plus jeunes", ont expliqué les propriétaires de la F1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA).





Le groupe américain Liberty Media, qui détient les droits commerciaux de la catégorie depuis janvier 2017, tente de réinventer la F1 pour faire plus de place au divertissement et attirer un nouveau public plus jeune.