Romain Grosjean : "Je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça"

C'est un forfait... et plus encore. Ce dimanche, une semaine après le terrible accident dont il a miraculeusement échappé, Romain Grosjean a acté qu'il n'était pas encore en mesure de reprendre le volant. Pourtant, le pilote Haas a tout essayé pour remonter dans le cockpit de sa voiture le 11 décembre prochain à Yas Marina. Sur le circuit d'Abu Dhabi, se dispute en effet le dernier Grand Prix de la saison... qui devait aussi clore l'aventure en Formule 1 du Franco-suisse. Sa main droite a bien récupéré, mais c'est la gauche, plus sérieusement brûlée, qui l'empêche d'aller au bout de son objectif.

Reste désormais à savoir de quoi l'avenir de Romain Grosjean sera fait. Il pourrait encore s'écrire derrière un volant, mais dans une autre discipline du sport automobile : "Je vais travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l'ensemble des fonctions de ma main gauche", conclut celui qui a participé, sous les couleurs de Renault F1, Lotus F1 et Haas, à près 179 GP, décrochant dix podiums au cours d'une carrière entamée en 2009.