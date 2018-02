Fourcade : troisième médaille en poche

La Marseillaise a encore retenti aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Martin Fourcad a raflé trois médailles d'or, plus deux d'argent. Le champion a égalé Jean-Claude Killy. L'enfant du pays rend fière de lui toute la région des Pyrénnées-Orientales. Il est surtout le modèle des jeunes élèves de son ancien lycée de Perpignan.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.