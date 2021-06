France-Allemagne, un classique du football au goût particulier

Une seule rencontre en 15 compétitions, c'est bien peu comparé notamment à l'historique chargé face à l'Espagne (4 matchs dont la finale de l'Euro 1984 et le quart de finale de l'Euro 2000). Cela ne résume cependant pas une rivalité qui s'est surtout développée en Coupe du Monde. On y dénombre 4 confrontations dont l'inoubliable demi-finale du Mondial 1982 à Séville remportée aux tirs au but par la RDA après un match dingue (3-3) qui avait marqué toute une génération de Français, ou plus récemment la victoire allemande en quarts de finale de la Coupe du Monde 2014 (1-0).

Parmi ces matchs, on compte la revanche de 2016, mais également la victoire beaucoup plus amère du 13 novembre 2015 (2-0) alors que l'explosion de bombes à l'extérieur du stade avait lancé l'horreur d'une soirée marquée par les attentats du Bataclan.

Au moment d'affronter les Allemands mardi à Munich, les Bleus auront donc des statistiques contraires auxquelles se fier : 100% de victoires à l'Euro, mais 25% en Coupe du Monde. Et si le palmarès allemand est bien plus étoffé que l'armoire à trophées tricolore (4 coupes du monde et 3 euros contre 2 coupes du monde et 2 euros), c'est bien l'équipe de France qui mène sur l'ensemble des confrontations entre les deux pays. En effet, sur les 31 rencontres disputées entre les deux pays, la France en a remporté pas 14 contre 9 pour l'Allemagne et 8 matchs nuls.

Mais derrière ces statistiques se dresse une histoire commune, et une rivalité dont la donne a changé.