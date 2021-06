REVIVEZ - France-Bulgarie : malgré la blessure de Benzema, les Bleus déroulent pour leur dernier match avant l'Euro

OH LA BARRE POUR GRIEZMANN ! Superbe ouverture de Pogba pour Mbappé qui accélère dans la profondeur. L'attaquant du PSG temporise à l'entrée de la surface et sert Griezmann lancé. En une touche, le Barcelonais frappe au but. Le ballon effleure le haut de la barre transversale.

C'EST LA PAUSE AU STADE DE FRANCE. Totalement dominateurs et séduisants, les Bleus ont trouvé la faille grâce à un superbe but d'Antoine Griezmann. Grosse ombre au tableau, la sortie sur blessure de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a demandé à sortir après s'être visiblement mal réceptionné sur une tentative de la tête dans la surface bulgare.

Les Bulgares mettent le pied sur le ballon dan ce début de second acte. N'Golo Kanté récupère le cuir et Pogba lance, à grandes enjambées, le contre français. Il est stoppé illégalement par Despodov. L'attaquant bulgare est averti.

OH MBAPPÉ ! À l'entrée de la surface, Mbappé se défait de son vis à vis avec un superbe crochet et enchaîne avec une frappe enroulée. Naumov se détend sur sa gauche pour repousser la tentative du parisien, intenable ce soir.

Combinaison entre Griezmann et Pavard qui ne donne rien. Les visiteurs lancent rapidement le contre et obtiennent un corner. Cela ne donne rien.

Quadruple changement pour la Bulgarie. Kraev, Despodov, Chochev et A.Illiev sortent. Ils sont remplacés par D. Illiev, Tsevanov, Vitanov et Minchev.

À l'orée de ces vingt dernières minutes, les Bulgares effectuent de nouvelles rotations. Yankov et Turitsov sortent, Karagaren et Hristov rentrent.

Échange de politesses entre Mbappé et Dembélé sur le côté droit. Dans la foulée, Tolisso tente une petite ouverture lobée dans la surface mais c'est trop long. Sortie de but pour Daniel Naumov.

Deux nouveaux changements côté français. Mbappé et Tolisso, qui ont énormément donné, laissent leur place à Ben Yedder et Sissoko.

Pour cette ultime répétition, l'équipe de France devrait se présenter dans une configuration identique à celle observée lors de la large victoire contre le pays de Galles (3-0). Ayant donné satisfaction contre les Dragons, le 4-4-2 en losange, modulable en 4-3-3 en phase offensive, devrait ainsi être reconduit. Les Bleus r etrouvent leur poumon en la personne de N'Golo Kanté, de retour après avoir été ménagé contre les Gallois. Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann devraient également être alignés d'entrée, l'explosif trio devant encore peaufiner ses automatismes. Derrière, la présence ou non de Lucas Hernandez dans le couloir gauche est à observer, le défenseur du Bayern Munich étant sorti blessé à la mi-temps du dernier match. Adrien Rabiot et Kingsley Coman sont également incertains. "S'il y a un risque, je ne le prendrai pas", a prévenu lundi "DD".

71e place du classement Fifa, la Bulgarie est, elle, engluée dans une spirale négative, n'ayant plus gagné depuis novembre 2020 (victoire 3-0 contre Gibraltar). Elle arrive, en plus, "fatiguée" au Stade de France, selon son sélectionneur Yasen Petrov. "Ces derniers jours, on a joué en Slovaquie (le 1er juin, 1-1), puis en Russie (quatre jours plus tard, défaite 1-0), ce sont des voyages très longs, nous n'avons pas disposé d'un temps suffisant", a regretté le technicien lundi. Malgré tout, les "lions" ne se présentent pas en victime expiatoire et comptent bien compliquer la tâche aux tricolores. "Je voudrais voir une équipe qui souhaite montrer ce qu'elle sait faire, poser des difficultés à la France", a déclaré l'ancien milieu offensif international, mettant l'accent sur les jeunes.