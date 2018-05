France-Irlande : le journal des Bleus

La Coupe du Monde débutera le 14 juin en Russie, mais pour l'Équipe de France, les choses sérieuses commencent ce lundi 28 mai. Les Bleus doivent disputer leur premier match de préparation face à l'Irlande sous un temps pluvieux, qui pourrait durer toute la soirée, selon Météo France. Les supporteurs ont également été mobilisés au Stade de France avec trois fois plus d'animations, que celles de l'Euro 2016.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.