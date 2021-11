France-Kazakhstan : un hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre prévu au Parc des Princes

Le match a été délocalisé dans l'enceinte du PSG à cause, notamment, des travaux sur le RER B. Il se déroule six ans jour pour jour après les attaques ayant fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis, un soir où l'équipe de France recevait l'Allemagne au Stade de France. Le soir du 13 novembre 2015, une attaque coordonnée de djihadistes a pris pour cible la salle de concerts du Bataclan, des terrasses de café dans l'est parisien et le Stade de France. Un "kamikaze" s'était fait exploser devant l'enceinte sportive où se déroulait le match amical entre la France et l'Allemagne.