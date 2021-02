France-Nouvelle Zélande en ouverture : découvrez le calendrier officiel de la Coupe du monde de rugby 2023 La coupe du monde de rugby, exposée lors d'un événement promotionnel, à Paris, le 8 septembre 2020. − ALAIN JOCARD / AFP

AFFICHE DE RÊVE - Le calendrier officiel de la Coupe du monde de rugby 2023 a été révélé ce vendredi à à Paris. La compétition commencera par une affiche de rêve : la France face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Découvrez toutes les rencontres de cette grande fête du rugby mondial.

Les Bleus sont enfin fixés. Le calendrier de la Coupe du monde de rugby 2023 a été dévoilé à Paris ce vendredi alors que le XV de France a vu sa rencontre face à l’Ecosse dans le cadre du Tournoi des Six nations reportée en raison d’un trop grand nombre de cas de Covid-19 dans l’effectif et le staff de l’équipe de France. Le 14 décembre dernier au palais Brongniart, le tirage au sort avait placé la Nouvelle-Zélande, l’Italie et deux pays d’Amérique et d’Afrique encore à déterminer. Ce vendredi, nous en savons plus concernant l’ordre des rencontres des phases de poules. Ainsi, les Bleus commenceront la compétition au Stade de France face aux All-Blacks le 8 septembre, quand l’Italie affrontera Afrique 1 (ndlr : le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022) le 9 septembre au Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne. Le XV de France enchaînera ensuite contre Amérique 1 (ndlr : le vainqueur de l’Americas Rugby Championship) le 14 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille, quand la Nouvelle-Zélande jouera contre Afrique 1 au Stadium de Toulouse le lendemain.

France-Italie lors de la dernière journée

Lors de la troisième journée, les Bleus joueront l’Afrique 1 au Stade Vélodrome de Marseille le 21 septembre, au lendemain d’un affrontement Italie-Amérique 1 à Nice. Amérique 1 et Afrique 1 se retrouveront quant à eux le 27 septembre au Parc OL, quand l’Italie tentera de perturber les All-Blacks dans ce même Parc OL le 29 septembre. L’Italie que la France retrouvera le 6 octobre lors de la dernière journée à Lyon, au lendemain de Nouvelle-Zélande-Amérique 1 dans la même enceinte. Parmi les autres enseignements intéressants à retenir de cette révélation du calendrier du Mondial-2023, les affrontements entre l’Angleterre et l’Argentine lors de la première journée de la poule D le 9 septembre au Stade Vélodrome ou encore entre le Pays de Galles et l’Australie dans la poule C le 24 septembre au Parc OL. Sans oublier le Afrique du Sud-Ecosse le 10 septembre à Marseille et Irlande-Ecosse le 7 octobre au Stade de France dans la poule B.

Rugby World Cup 2023

Le calendrier des phase de poules du Mondial-2023 : Poule A France-Nouvelle Zélande, le 8 septembre 2023 au Stade de France, à Saint-Denis. Italie-Afrique 1, le 9 septembre au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. France-Amérique 1, le 14 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille. Nouvelle-Zélande-Afrique 1, le 15 septembre au Stadium de Toulouse. Italie-Amérique 1, le 20 septembre au Stade de Nice. France-Afrique 1, le 21 septembre au Stade Vélodrome de Marseille. Amérique 1-Afrique 1, le 27 septembre au Parc OL de Lyon. Nouvelle-Zélande-Italie, le 29 septembre au Parc OL de Lyon. Nouvelle-Zélande-Amérique 1, le 5 octobre au Parc OL de Lyon. France-Italie, le 6 octobre au Parc OL de Lyon. Poule B Irlande-Europe 2, le 9 septembre au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Afrique du Sud-Ecosse, le 10 septembre au Stade Vélodrome de Marseille. Irlande-Asie/Pacifique 1, le 16 septembre au stade de la Beaujoire à Nantes. Afrique du Sud-Europe 2, le 17 septembre au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Afrique du Sud-Irlande, le 23 septembre au Stade de France, à Saint-Denis. Ecosse-Asie/Pacifique 1, le 24 septembre au Stade de Nice. Ecosse-Europe 2, le 30 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille. Afrique du Sud-Asie/Pacifique 1, le 1er octobre au Stade Vélodrome de Marseille. Irlande-Ecosse, le 7 octobre au Stade de France, à Saint-Denis. Asie/Pacifique 1-Europe 2, le 8 octobre au stade Pierre-Mauroy de Lille. Poule C Australie-Europe 1, le 9 septembre au Stade de France, à Saint-Denis. Pays de Galles-Fidji, le 10 septembre au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Pays de Galles-Vainqueur Qualifications, le 16 septembre au Stade de Nice. Australie-Fidji, le 17 septembre au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Europe 1- Vainqueur Qualifications, le 23 septembre au Stadium de Toulouse. Pays de Galles-Australie, le 24 septembre au Parc OL de Lyon. Fidji-Europe 1, le 30 septembre au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Australie-Vainqueur Qualifications, le 1er octobre au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Pays de Galles-Europe 1, le 7 octobre au stade de la Beaujoire à Nantes. Fidji-Vainqueur Qualifications, le 8 octobre au Stadium de Toulouse. Poule D Angleterre-Argentine, le 9 septembre au Stade Vélodrome de Marseille. Japon-Amérique 2, le 10 septembre au Stadium de Toulouse. Océanie 1-Amérique 2, le 16 octobre au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Angleterre-Japon, le 17 septembre au Stade de Nice. Argentine-Océanie 1, le 22 septembre au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Angleterre-Amérique 2, le 23 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille. Japon-Océanie 1, le 28 septembre au Stadium de Toulouse. Argentine-Amérique 2, le 30 septembre au stade de la Beaujoire à Nantes. Angleterre-Océanie 1, le 7 octobre au stade Pierre-Mauroy de Lille. Japon-Argentine, le 8 octobre au stade de la Beaujoire à Nantes.

L'Afrique du Sud dès les quarts ?

Concernant le tableau final, le premier quart de finale, le 14 octobre au Stade Vélodrome, opposera le premier de la poule C face au deuxième de la poule D. Le deuxième quart réunira le premier de la poule B au second de la poule A, quand le troisième quart de finale mettra face à face le premier de la poule D au deuxième de la poule C. Enfin, le premier de la poule A et le second de la poule B s’affronteront lors du dernier quart de finale. Ainsi, dès les quarts de finale et selon son classement, le XV de France pourrait affronter l’Ecosse, l’Irlande ou l’Afrique du Sud.

Allan DELAMOTTE Twitter