"J'ai échoué" : Kylian Mbappé dit son "immense tristesse" après son penalty raté

"Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination", a-t-il écrit sur Twitter. "Je suis désolé pour ce penalty. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant", a ajouté l'attaquant du Paris SG. "Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse", a-t-il conclu.