Lemar, Dembélé, Lenglet... : ces Bleus qui jouent gros

Il s'agit certainement du cas le plus évident. Plus appelé en sélection depuis le 14 novembre 2019 et un match contre la Moldavie, Thomas Lemar a constitué l'une des (petites) surprises de la dernière liste de DD. L'ancien Monégasque fait donc son retour en équipe de France après des derniers mois aboutis du côté de la capitale espagnole. Après une longue traversée du désert en 2019-2020, le milieu de terrain de 25 ans a su se rendre de nouveau indispensable aux yeux de son (exigeant) coach Diego Simeone.

Malgré des statistiques qui demeurent modestes (1 but et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues), il semble avoir retrouvé créativité et précision balle au pied. Son profil atypique et son expérience peuvent constituer des motifs d'optimisme pour son avenir en Bleus comme le soutient Didier Deschamps : "Thomas était dans le groupe champion du monde. C’a été plus compliqué ensuite mais depuis plusieurs semaines, c’est plus consistant". Malgré tout, le Madrilène semble condamné à briller pour assurer une place en vue du prochain Euro tant la concurrence est rude à son poste (Aouar, Tolisso, Camavinga ou encore Fekir ont été laissés à quai pour cette fenêtre).