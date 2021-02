Après son grave accident, Tiger Woods ne sera pas poursuivi pour "conduite dangereuse"

Tiger Woods échappera aux poursuites judiciaires. Grièvement blessé à la jambe droit, où il a subi de multiples fractures ouvertes, lors d'un accident de la route à Los Angeles, en Californie, mardi 23 février, le golfeur ne sera pas poursuivi pour "conduite dangereuse". L'annonce a été faite par le shérif du comté de Los Angeles Alex Villanueva. Woods a effectué plusieurs tonneaux mardi matin après avoir vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de route pentue et propice aux accidents. Aucun autre véhicule n'était impliqué, selon les premiers éléments de l'enquête.

Les investigations, qui pourraient durer plusieurs semaines, s'attacheront à déterminer la "cause de l'accident". Il pourrait s'agir au pire d'une "inattention au volant, ce qui constitue une infraction, or la conduite dangereuse est plus qu'une infraction, c'est un délit défini par un grand nombre d'éléments et il n'y a rien de tel ici", a expliqué le policier, chargé de l'enquête.