Grand Prix d'Amérique 2018 : qui est Readly Express, le vainqueur de la 97e édition

Readly Express et Bold Eagle sont deux fils de Ready Cash, un des meilleurs étalons au monde qui avait durant sa carrière remporté le Grand Prix d'Amérique en 2011 et 2012. Bird Parker, un autre de ses descendants a terminé 6e, dimanche. En tout, ce sont 13 de ses produits (dont 8 Trotteurs Français) qui ont gagné au niveau Groupe I, soit le plus haut niveau de compétition hippique. Pour un bébé de Ready Cash, sachez qu'il faut compter entre 35.000 et 45.000 euros rien qu'à la réservation. Ce qui en fait le cheval le plus prisé au monde avec le trotteur américain Muscle Hill basé aux Etats-Unis.