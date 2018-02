Grenoble célèbre son 50ème anniversaire des Jeux Olympiques

Le 6 février 1968, le général de Gaulle a prononcé l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Pour célébrer cet anniversaire, les champions français, comme Marielle Goitschel, Alain Calmat et Jean-Claude Killy, s'y sont retrouvés. Cinquante ans plus tard, Grenoble est l'une des villes les plus sportives de France.



