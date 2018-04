Handball : avec trois clubs dans le Final Four, la France est prête à faire main basse sur la Ligue des champions

C'est désormais acquis, le handball français aura au moins un représentant en finale de la Ligue des champions. Dimanche, en quart de finale retour de la compétition européenne, Montpellier a surclassé le club allemand de Flensbourg sur le score de 29-17. Tenus en échec à l'aller (28-28), les Héraultais ont cette fois pris le dessus sur leurs homologues germaniques grâce à un grand Melvyn Richardson (9 buts), le fils de la légende Jackson Richardson, et une belle performance de Jonas Truchanovicius, auteur de 7 réalisations.





Tombeur de Barcelone en huitième de finale, Montpellier, seul club français vainqueur de la Ligue des champions, en 2003, n'avait plus réussi l'exploit de se qualifier pour le dernier carré depuis treize ans. Le tout six ans après l'affaire des paris qui avait failli précipiter la disparition du club. "On a fait un grand match. On a réussi à maintenir un niveau d'engagement et d'efficacité pendant une heure. Je suis très fier du niveau affiché par l'équipe et de sa progression", s'est félicité l'entraîneur héraultais Patrice Canayer avant d'ajouter : "cette jeune équipe commence à imprimer sa marque dans le club. Les grandes équipes de Montpellier ont toujours gagné des titres."