Hubert Auriol, légende du rallye Dakar et premier présentateur de Koh-Lanta est mort

Il fut le premier à remporter le rallye Dakar en moto et en auto avant de devenir directeur de la célèbre course automobile. Il faut aussi le premier présentateur de l’émission Koh Lanta. Hubert Auriol est décédé ce dimanche. C’est sa famille qui a communiqué la nouvelle à l’AFP. L’ancien champion est mort "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie ».

Hubert Auriol, 68 ans, était surnommé "l'Africain", non seulement parce qu'il était né en 1952 en Ethiopie, mais aussi en raison des succès rencontrés sur les pistes du célèbre rallye-raid, qu'il a été le premier à remporter à la fois en moto (1981 et 1983) et en auto (1992). En 1987 notamment, le rallye est marqué par le duel épique entre Hubert Auriol et Cyril Neveu (voir la vidéo ci dessous) qui s'était soldé par la victoire du second après une chute d'Auriol à deux jours jours de l'arrivée. Il avait alors terminé l'étape en larmes, les deux chevilles brisées. Les images sont reprises par les journaux télévisés avec un Auriol tétanisé par la douleur déclarant: "Cyril est le plus fort, j'arrête la moto".

Le champion passe de l'autre côté du miroir à partir de 1995, en devenant le nouveau patron du Dakar, fonction qu'il occupera jusqu'en 2004. C'est sous sa direction que le rallye-raid s'élancera pour la première fois hors de France,depuis l'Espagne (Grenade en 1995, 1996 et 1999) et même depuis Dakar (1997 et 2000).

Son visage deviendra encore plus familier du grand public en 2001, quand il ajoute une nouvelle corde à son arc: la télévision. Hubert Auriol restera aussi dans l'histoire comme le premier présentateur d'une émission de télévision devenue culte depuis, Koh-Lanta. Une expérience qui ne durera qu’une saison.