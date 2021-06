"Il m'a coaché" : Djokovic donne sa raquette à un petit garçon après sa victoire à Roland-Garros MARTIN BUREAU / AFP

JOLI GESTE - Novak Djokovic a fait un heureux après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros, en offrant sa raquette à un jeune supporter. Une façon de le remercier pour ses encouragements tout au long du match, comme l’a expliqué le numéro un mondial.

Si la victoire de Novak Djokovic en finale de Roland-Garros ce dimanche 13 juin a sans aucun doute ravi tous ses fans, l’un d’eux en particulier se rappellera probablement de cette journée pendant longtemps. Et pour cause : après avoir battu Stefanos Tsitsipas, à l’issue de plus de quatre heures de jeu, "Djoko" s’est tourné vers le public et a offert sa raquette à un jeune supporter, qui a explosé de joie.

En conférence de presse, le Serbe s’est ensuite expliqué sur son geste : "Je ne connais pas le garçon", a-t-il déclaré, visiblement amusé. "Il était dans mon oreille pendant tout le match, surtout quand j'avais deux sets à remonter. Il m'encourageait. Il me donnait aussi des tactiques", a raconté le numéro un mondial en lâchant un petit rire. "Il était là : 'Tiens ton service, obtiens une première balle facile, puis dicte, va à son revers.' Il me coachait, au sens propre. J'ai trouvé ça très mignon, très sympa. Donc je lui ai donné ma raquette, il était la meilleure personne à qui je pouvais la donner en signe de gratitude, pour être resté avec moi et m’avoir soutenu."

En l’emportant contre Tsitsipas, deux jours après avoir triomphé face à Rafael Nadal en demi-finale, Djokovic a remporté son deuxième titre à Paris, et son 19e en Grand Chelem. À 34 ans, il est le premier joueur dans l’ère Open à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem. "Nole" vise maintenant la victoire à Wimbledon, dans deux semaines. Une compétition dont il a remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. Un nouveau sacre lui permettrait de se hisser au même niveau que Nadal et Federer, qui ont tous deux 20 titres de Grand Chelem à leur palmarès. S’ils veulent une raquette de leur idole, les jeunes qui seront présents dans les gradins savent maintenant quoi faire...

