Incidents Nice-OM : six mois de prison ferme requis contre le supporter qui a agressé Dimitri Payet

Six mois de prison ferme et cinq ans d'interdiction de stade . C'est ce que le procureur a requis à l'encontre de Tony C, supporter niçois de 29 ans, qui a agressé le joueur marseillais Dimitri Payet le 22 août dernier lors de la rencontre Nice-OM.

A la 75e minute, le match a dégénéré, alors que les Niçois menaient 1-0. Dimitri Payet, qui s'apprêterait à tirer un corner, a été la cible de jets de projectiles et a lancé une bouteille - qui venait de l'atteindre dans le dos - en direction des tribunes. De nombreux supporters niçois ont alors envahi la pelouse, entraînant des échauffourées avec les joueurs et le staff olympien. Tony C. s'en est pris personnellement à Dimitri Payet, en lui donnant un coup de pied.