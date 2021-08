Incidents lors du match Nice-OM : la Tribune Populaire Sud fermée pour au moins quatre matchs

Le préfet a également annoncé la "mise en place dans les meilleurs délais d'un filet anti-projections devant la tribune Populaire Sud", l'"étude d’un dispositif renforcé de sécurisation de la tribune Visiteurs afin de prévenir les projections et agressions" et l'"édiction de mesures d'interdiction individuelle de stade à l'encontre des individus auteurs des violences dès leur identification par les services de police".

Dans ce communiqué, la préfecture des Alpes-Maritime a cependant tenu à défendre le dispositif de sécurité qui avait été mis en place en amont "de cette rencontre sensible". Le nombre de supporters marseillais avaient notamment été limités à 450 et plus de 250 policiers et gendarmes, dont une compagnie républicaine de sécurité (CRS) étaient mobilisés.

"Le dispositif policier a permis d’empêcher tout affrontement direct violent entre supporters des deux équipes et de protéger ainsi les 30 000 spectateurs pendant toute la durée du match", a ainsi assuré la préfecture, ajoutant que "la pénétration sur le terrain de quelques dizaines de supporters et les violences commises ont été rapidement maîtrisés".