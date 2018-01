"Inflation dangereuse" vs "fake news" : le choc entre l'OL et PSG a déjà commencé

Avant le match aller, remporté difficilement (2-0) par le PSG au Parc des Princes, Jean-Michel Aulas avait déjà estimé qu'il n'y avait "plus aucune chance pour les clubs de 2e niveau de pouvoir concurrencer sportivement le PSG". "Je ne sais pas si c'est dans le but de nous déstabiliser mais ce n'est pas la première fois, et c'est souvent avant les PSG-Lyon", avait répliqué dans la foulée le milieu parisien Adrien Rabiot. Prochain round sur le terrain. Ou dans les travées du Parc OL.